Анчелотті висловився про розгромну перемогу над Лас-Пальмасом

Наставник Реала Карло Анчелотті підпив підсумки гри проти Лас-Пальмаса. Його підопічні здобули впевнену перемогу з рахунком (4:1).

Слова італійського фахівця цитує As.com.

"Я спантеличений. В останні дні я чув, що «Реал» показує дуже погану гру, але бачу, що ми лідируємо в таблиці. Продовжуватиму спостереження з метою з'ясувати, хто ж помиляється.

Я не хочу сказати, що ми показуємо найкращий футбол, але те, що ми граємо дуже погано... Тиждень тому у мене питали, що команда працює не так, як треба. Іноді вона грає краще, іноді - гірше, без самовіддачі.

Але я не бачу суперкоманд, які б грали у фантастичний футбол. Ми намагаємося грати відповідно до характеристик тих футболістів, які є у нашому розпорядженні", – сказав Анчелотті.