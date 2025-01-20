Анчелотті висловився про розгромну перемогу над Лас-Пальмасом
Наставник Реала Карло Анчелотті підпив підсумки гри проти Лас-Пальмаса. Його підопічні здобули впевнену перемогу з рахунком (4:1).
Слова італійського фахівця цитує As.com.
"Я спантеличений. В останні дні я чув, що «Реал» показує дуже погану гру, але бачу, що ми лідируємо в таблиці. Продовжуватиму спостереження з метою з'ясувати, хто ж помиляється.
Я не хочу сказати, що ми показуємо найкращий футбол, але те, що ми граємо дуже погано... Тиждень тому у мене питали, що команда працює не так, як треба. Іноді вона грає краще, іноді - гірше, без самовіддачі.
Але я не бачу суперкоманд, які б грали у фантастичний футбол. Ми намагаємося грати відповідно до характеристик тих футболістів, які є у нашому розпорядженні", – сказав Анчелотті.
Нагадаємо, напередодні Атлетико програв Леганесу та перервав серію з 15 перемог поспіль, а також Барселона вчергове втратила очки.
Тож ця перемога Реала вивела "вершкових" на перше місце турнірної таблиці. Тепер команда Карло Анчелотті випереджає Атлетико на 2 очка.