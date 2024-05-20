Буду сумувати за ним: Гвардіола не стримав сліз, говорячи про Клоппа

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розчулився, говорячи про своє суперництво з Юргеном Клоппом, який провів останній матч на чолі Ліверпуля.

Емоційний момент стався на пресконференції наставника "містян".

"Я буду за ним дуже сумувати. Юрген є справді важливою частиною мого життя. Він підняв мене на інший рівень як тренера. Ми ставимося один до одного з величезною повагою. У мене є відчуття, що він повернеться.

Я бажаю йому всього найкращого. Я не бачив його прощальний матч, але сподіваюся, що гра була особливою, бо він цього заслуговує. Люди кажуть: "Скільки титулів ти виграв?" Справа не лише в цьому. Звичайно, це важливо, але справа не лише в цьому", — сказав Гвардіола.