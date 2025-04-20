Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка Трубіна розгромила Гімарайнш у чемпіонаті Португалії

Олександр Булава — 20 квітня 2025, 00:44
Бенфіка Трубіна розгромила Гімарайнш у чемпіонаті Португалії
SL Benfica

Бенфіка на виїзді обіграла Гімарайнш у межах 30 туру чемпіонату Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дубль в активі Евангелоса Павлідіса, ще один гол в активі Альваро Каррераса.

Перемога дозволила Бенфіці наздогнати Спортинг в турнірній таблиці чемпіонату – у клубів по 72 очки.

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв весь матч та отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 8,2 бала. В його активі 6 сейвів, 69% точних пасів (25 з 36) та 5 з 16 передач.

Чемпіонат Португалії
 30 тур, 19 квітня

Гімарайнш – Бенфіка 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Павлідіс, 0:2 – 77 Фернандес, 0:3 – 84 Павлідіс

Нагадаємо, напередодні Бенфіка розгромила Тірсенсе у межах першого матчу півфіналу Кубку Португалії.

Бенфіка

Бенфіка

Дружина лідера збірної України похизувалася шикарним букетом троянд від коханого
Бенфіка шукає нового конкурента для Трубіна
Бенфіка може повернути свого вихованця, якого продала за 127 мільйонів
Ярмолюк засмучує Зінченка, Яремчук стає чемпіоном, Зубков оформлює дубль: наші за кордоном
Пропустив у компенсований час: Трубін дізнався оцінку за матч проти Ароки

Останні новини