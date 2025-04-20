Бенфіка Трубіна розгромила Гімарайнш у чемпіонаті Португалії

Бенфіка на виїзді обіграла Гімарайнш у межах 30 туру чемпіонату Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дубль в активі Евангелоса Павлідіса, ще один гол в активі Альваро Каррераса.

Перемога дозволила Бенфіці наздогнати Спортинг в турнірній таблиці чемпіонату – у клубів по 72 очки.

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв весь матч та отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 8,2 бала. В його активі 6 сейвів, 69% точних пасів (25 з 36) та 5 з 16 передач.

Чемпіонат Португалії

30 тур, 19 квітня

Гімарайнш – Бенфіка 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Павлідіс, 0:2 – 77 Фернандес, 0:3 – 84 Павлідіс

Нагадаємо, напередодні Бенфіка розгромила Тірсенсе у межах першого матчу півфіналу Кубку Португалії.