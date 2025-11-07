Аморім вперше в кар'єрі став найкращим тренером місяця в АПЛ
Рубен Аморім
Getty Images
Наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма було визнано найкращим тренером жовтня в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомила пресслужба АПЛ.
У жовтні команда під його керівництвом здобула три перемоги поспіль, що дозволило їй набрати 17 очок та піднятися на 8 сходинку турнірної таблиці.
Так, "червоні дияволи" минулого місяця переграли Сандерленд (2:0), Ліверпуль (2:1) та Брайтон (4:2).
Зазначимо, що для португальського фахівця ця нагорода є першою в кар'єрі.
Водночас найкращим гравцем жовтня було визнано вінгера Манчестер Юнайтед Бріана Мбемо.