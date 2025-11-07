Аморім вперше в кар'єрі став найкращим тренером місяця в АПЛ

Наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма було визнано найкращим тренером жовтня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

У жовтні команда під його керівництвом здобула три перемоги поспіль, що дозволило їй набрати 17 очок та піднятися на 8 сходинку турнірної таблиці.

Так, "червоні дияволи" минулого місяця переграли Сандерленд (2:0), Ліверпуль (2:1) та Брайтон (4:2).

Зазначимо, що для португальського фахівця ця нагорода є першою в кар'єрі.

A perfect month for @ManUtd 👏



Ruben Amorim wins October's @BarclaysFooty Manager of the Month 💼 pic.twitter.com/E05A2DqRS9 — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

Водночас найкращим гравцем жовтня було визнано вінгера Манчестер Юнайтед Бріана Мбемо.