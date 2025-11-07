Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аморім вперше в кар'єрі став найкращим тренером місяця в АПЛ

Олексій Мурзак — 7 листопада 2025, 15:45
Аморім вперше в кар'єрі став найкращим тренером місяця в АПЛ
Рубен Аморім
Getty Images

Наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма було визнано найкращим тренером жовтня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

У жовтні команда під його керівництвом здобула три перемоги поспіль, що дозволило їй набрати 17 очок та піднятися на 8 сходинку турнірної таблиці.

Так, "червоні дияволи" минулого місяця переграли Сандерленд (2:0), Ліверпуль (2:1) та Брайтон (4:2).

Зазначимо, що для португальського фахівця ця нагорода є першою в кар'єрі.

Водночас найкращим гравцем жовтня було визнано вінгера Манчестер Юнайтед Бріана Мбемо.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

Футбольна династія з цирковим минулим: тренер і гравець МЮ виявилися далекими родичами
Ти вчишся, коли програєш, – Аморім розповів, що він зрозумів за перший рік на чолі Манчестер Юнайтед
Є чіткий план: Манчестер Юнайтед підтримає Аморіма новими трансферами
Аморім: Ви можете відчути, що цей Манчестер Юнайтед – це вже інша команда
Аморім розповів, за рахунок чого Манчестер Юнайтед планує перемагати в матчах

Останні новини