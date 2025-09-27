Аморім – про поразку МЮ від Брентфорда: Суперник нас заплутав
Рубен Аморім
Getty Images
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поспілкувався з журналістами після поразки Брентфорду в АПЛ.
Коментар фахівця наводить пресслужба "манкуніанців".
"Ми зіграли так, як хотів наш суперник. Вони нас заплутали. Якщо грати за сценарієм опонента, то стає важче. Ми не змогли заспокоїти гру та пропустили у тих моментах, в яких Брентфорд сильний – ми це знали, але пропустили м'ячі.
На сьогодні мене хвилює те, що команда не змогла заспокоїти гру та зіграти у свій футбол. Треба це робити в кожному матчі. Програвати дуже боляче, але ми повинні вже думати про наступну гру. Ми завжди перепрошуємо перед вболівальниками, але вони не хочуть цього чути – вони хочуть бачити від нас дії", – розповів Аморім.
Завдяки сьогоднішній перемозі Брентфорд піднявся на 11 місце, набравши сім очок. МЮ розмістився на 13 сходинці – також сім залікових балів.
Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" зацікавились можливістю трансферу Єгора Ярмолюка.