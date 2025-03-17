Продовжує встановлювати рекорди: американська школярка дебютувала в професійному футболі
Вчора нападниця футбольного клубу Готем Маккенна Вітем стала наймолодшою дебютанткою в історії Національної футбольної жіночої ліги (NWSL).
Про це NWSL повідомила в соцмережах, приклавши відео з дебютом футболістки.
Ця історична подія трапилася під час стартового матчу сезону проти Рейна (1:1). Вітем вийшла на заміну на 90+3 хвилині.
Американка з'явилася на полі у віці 14 років та 8 місяців, що зробило її наймолодшою дебютанткою в історії цього турніру.
Готем підписав контракт з Вітем минулого літа, коли їй було 13 років. То також був свого роду рекорд: вона стала наймолодшою футболісткою, яка була пов'язана контрактом з клубом NWSL.
А до цього у лютому минулого року Вітем стала наймолодшим спортсменом у будь-якому виді спорту, який підписав угоду з Nike про використання свого імені, образу та схожості.