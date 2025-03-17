Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Продовжує встановлювати рекорди: американська школярка дебютувала в професійному футболі

Олексій Погорелов — 17 березня 2025, 11:14
Маккенна Вітем, гравчиня Готема
Маккенна Вітем
ФК Готем

Вчора нападниця футбольного клубу Готем Маккенна Вітем стала наймолодшою дебютанткою в історії Національної футбольної жіночої ліги (NWSL).

Про це NWSL повідомила в соцмережах, приклавши відео з дебютом футболістки.

Ця історична подія трапилася під час стартового матчу сезону проти Рейна (1:1). Вітем вийшла на заміну на 90+3 хвилині.

Американка з'явилася на полі у віці 14 років та 8 місяців, що зробило її наймолодшою дебютанткою в історії цього турніру.

Готем підписав контракт з Вітем минулого літа, коли їй було 13 років. То також був свого роду рекорд: вона стала наймолодшою футболісткою, яка була пов'язана контрактом з клубом NWSL.

А до цього у лютому минулого року Вітем стала наймолодшим спортсменом у будь-якому виді спорту, який підписав угоду з Nike про використання свого імені, образу та схожості.

Нагадаємо, що інша футболістка Готема, а саме Джессіка Сільва була змушена призупинити кар'єру через проблеми зі здоров'ям.
США футбол

США

Команда Шульги зіграє у Березневому шаленстві NCAA, вигравши плейоф свого дивізіону
Легенда НБА запропонував контроверсійне рішення проблеми триочкових кидків
Головний скарб Драфту НБА-2025 залишив паркет в інвалідному візку
Емінем збирається стати власником баскетбольного клубу
Шульга був визнаний грацем року в конференції Atlantic-10 NCAA

Останні новини