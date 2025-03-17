Продовжує встановлювати рекорди: американська школярка дебютувала в професійному футболі

Вчора нападниця футбольного клубу Готем Маккенна Вітем стала наймолодшою дебютанткою в історії Національної футбольної жіночої ліги (NWSL).

Про це NWSL повідомила в соцмережах, приклавши відео з дебютом футболістки.

Ця історична подія трапилася під час стартового матчу сезону проти Рейна (1:1). Вітем вийшла на заміну на 90+3 хвилині.

Американка з'явилася на полі у віці 14 років та 8 місяців, що зробило її наймолодшою дебютанткою в історії цього турніру.

Milestone moment 💫



The youngest player in NWSL history is @MakWhitham, debuting for @GothamFC at 14 years, 8 months old! pic.twitter.com/zkELeCYoES — National Women’s Soccer League (@NWSL) March 16, 2025

Mak making the mark. 👏



Tonight, @MakWhitham officially becomes the youngest player to appear in a @NWSL regular season match. pic.twitter.com/d0ImAl5K7h — Gotham FC (@GothamFC) March 16, 2025

Готем підписав контракт з Вітем минулого літа, коли їй було 13 років. То також був свого роду рекорд: вона стала наймолодшою футболісткою, яка була пов'язана контрактом з клубом NWSL.

А до цього у лютому минулого року Вітем стала наймолодшим спортсменом у будь-якому виді спорту, який підписав угоду з Nike про використання свого імені, образу та схожості.