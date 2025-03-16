Футболістка збірної Португалії призупинила кар'єру через раптову сліпоту

Футболістка збірної Португалії Джессіка Сільва змушена призупинити кар'єру на невизначений термін. На тренуванні м'яч влучив їй у голову, що призвело до втрати зору на правому оці.

Про це вона повідомила у себе в Instagram.

"Була в лікарні. Фахівець підтвердив крововилив в око. Пошкоджена сітківка, але на щастя вона не злетіла. Це хороший знак, але ще є ризик зльоту, тому доведеться проводити огляд регулярно. Відновлення може зайняти час, тому що сітківка виглядає так, ніби має чорну пляму. Поки що я повинна призупинити кар'єру на невизначений термін. Зараз найголовніше – відновити зір", – написала Джессіка.

30-річна Сільва наразі є гравцем американського Готем Сіті. Протягом кар'єри виступала за клуби Португалії та Швеції. За збірну своєї країни забила 19 голів за 115 поєдинків.

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