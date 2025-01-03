Аматорський клуб розгромив Мальорку в Кубку Іспанії
Понтеведра - Мальорка
Мальорка
У п'ятницю, 3 січня, відбувся матч 1/16 Кубку Іспанії між Мальоркою та Понтеведрою.
Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:0.
Не зважаючи на статус андердога, аматорський клуб домінував протягом всього матчу та повів у рахунку вже в середині першого тайму.
У другій половині зустрічі шоста команда Ла Ліги активізувалась та намагалась проводити більш змістовні атаки, проте пропустила ще двічі та вилетіла з турніру
Кубок Іспанії
3 січня, 1/16 фіналу
Понтеведра - Мальорка 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Де Алмейда, 21, 2:0 - Піно, 49, 3:0 - Санчес, 72
Нагадаємо, раніше став відомий перший фіналіст Суперкубку Італії.