Аматорський клуб розгромив Мальорку в Кубку Іспанії

У п'ятницю, 3 січня, відбувся матч 1/16 Кубку Іспанії між Мальоркою та Понтеведрою.

Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Не зважаючи на статус андердога, аматорський клуб домінував протягом всього матчу та повів у рахунку вже в середині першого тайму.

У другій половині зустрічі шоста команда Ла Ліги активізувалась та намагалась проводити більш змістовні атаки, проте пропустила ще двічі та вилетіла з турніру

Кубок Іспанії

3 січня, 1/16 фіналу

Понтеведра - Мальорка 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Де Алмейда, 21, 2:0 - Піно, 49, 3:0 - Санчес, 72

Нагадаємо, раніше став відомий перший фіналіст Суперкубку Італії.