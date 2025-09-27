Алонсо – про поразку Реала від Атлетико: Погана гра з нашого боку

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував розгромну поразку команди від Атлетико в матчі чемпіонату Іспанії.

Слова фахівця наводить пресслужба мадридців.

"Це була погана гра, поганий матч з нашого боку. Ми грали погано як з м'ячем, так і без нього. Звісно, що це не кінець – лише перша наша поразка, але треба винести урок на майбутнє.

Жодних претензій до суддівства – абсолютно заслужений результат. Нам усім боляче. Ми тільки розпочинаємо сезон і це не той рівень, який я хотів би демонструвати", – заявив Алонсо.

У наступному турі "вершкові" гратимуть проти Вільярреала – поєдинок відбудеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом. До цього Реал зіграє з Кайратом у Лізі чемпіонів 30 вересня.

Раніше повідомлялось, що один з зіркових гравців Реала порадив Андрію Луніну залишити "королівський клуб".