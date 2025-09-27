Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алонсо – про поразку Реала від Атлетико: Погана гра з нашого боку

Володимир Максименко — 27 вересня 2025, 23:31
Алонсо – про поразку Реала від Атлетико: Погана гра з нашого боку
Кіліан Мбаппе та Хабі Алонсо
УЄФА

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував розгромну поразку команди від Атлетико в матчі чемпіонату Іспанії. 

Слова фахівця наводить пресслужба мадридців.

"Це була погана гра, поганий матч з нашого боку. Ми грали погано як з м'ячем, так і без нього. Звісно, що це не кінець – лише перша наша поразка, але треба винести урок на майбутнє.
Жодних претензій до суддівства – абсолютно заслужений результат. Нам усім боляче. Ми тільки розпочинаємо сезон і це не той рівень, який я хотів би демонструвати", – заявив Алонсо.

У наступному турі "вершкові" гратимуть проти Вільярреала – поєдинок відбудеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом. До цього Реал зіграє з Кайратом у Лізі чемпіонів 30 вересня.

Раніше повідомлялось, що один з зіркових гравців Реала порадив Андрію Луніну залишити "королівський клуб".

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Хабі Алонсо Атлетико Мадрид

Хабі Алонсо

Співав Азнавура, женеться за Роналду і бере приклад з Дембеле: як Кіліан Мбаппе став головним гравцем Реала
Це було не блискуче, але впевнено, – Алонсо оцінив перемогу Реала над Еспаньйолом
Алонсо: В Реалі багато важливих гравців, Вінісіус – один з них
Алонсо – про Мбаппе: Він не гратиме усі матчі сезону
Алонсо оголосив про повернення двох гравців після травми

Останні новини