Він відіграв вирішальну роль у перемозі: Алонсо назвав ключового гравця матчу з Вільярреалом

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо оцінив перемогу над Вільярреалом (3:1) у 8 турі Ла Ліги, а також відзначив гру Вінісіуса Жуніора, який оформив дубль.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Нам довелося наполегливо працювати заради перемоги. У першому таймі нам трохи бракувало швидкості в пасах, але коли ми займали позиції, ми створювали моменти. Це була серйозна та важлива перемога для всіх. Тепер ми рухаємося далі.

У першому таймі ми не грали стабільно, але в перерві я сказав їм, що багато чого робимо добре, і що якщо ми втратимо м'яч, вони будуть готові до контратаки. Нам бракувало динамізму проти дуже добре організованої команди, якою є команда Марселіно, і саме тому вони заслуговують на те, щоб бути там, де вони є", – сказав він.