Він відіграв вирішальну роль у перемозі: Алонсо назвав ключового гравця матчу з Вільярреалом
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо оцінив перемогу над Вільярреалом (3:1) у 8 турі Ла Ліги, а також відзначив гру Вінісіуса Жуніора, який оформив дубль.
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Нам довелося наполегливо працювати заради перемоги. У першому таймі нам трохи бракувало швидкості в пасах, але коли ми займали позиції, ми створювали моменти. Це була серйозна та важлива перемога для всіх. Тепер ми рухаємося далі.
У першому таймі ми не грали стабільно, але в перерві я сказав їм, що багато чого робимо добре, і що якщо ми втратимо м'яч, вони будуть готові до контратаки. Нам бракувало динамізму проти дуже добре організованої команди, якою є команда Марселіно, і саме тому вони заслуговують на те, щоб бути там, де вони є", – сказав він.
Також тренер відзначив гру Вінісіуса, який у матчі оформив дубль.
"Вінісіус провів дуже гарну гру та зіграв вирішальну роль не лише завдяки першому голу, але й через чисельну перевагу, яку ми через нього створювали. Мені подобається, коли я бачу, як він посміхається та насолоджується грою. Він був близький до хеттрику та до того, щоб закрити цю гру.
Він також провів чудову гру проти Леванте. Він важливий гравець для команди та клубу завдяки своїй здатності створювати чисельну перевагу і труднощам, які він створює для суперника", – заявив Алонсо.
Нагадаємо, перемога над Вільярреалом дозволила Реалу очолити турнірну таблицю чемпіонату.