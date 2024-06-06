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Лаціо може запросити екстренера Ювентуса

— 6 червня, 21:57
Лаціо може запросити екстренера Ювентуса

Римський Лаціо активно займається пошуками нового головного тренера після відходу Ігор Тудор.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Президент "орлів" Клаудіо Лотіто зв'язувався із екснаставником Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Наразі невідомо, чи погодиться Аллегрі очолити Лаціо, але раніше він відмовився від вигідної пропозицію в Саудівській Аравії. Тренер хоче залишитися в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Аллегрі за поведінку у фіналі Кубку Італії, де Массіміліано погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго.

Аллегрі вдруге очолив "стару синьйору" у травні 2021 року. За цей час 56-річний італієць виграв Кубок Італії-2024.

Під час першого приходу в Ювентус (2014-2019 роках) Массіміліано виграв 11 трофеїв (5 чемпіонатів Італії, 4 Кубки та 2 Суперкубки Італії). Також команда двічі грала в фіналі Ліги чемпіонів.

Лаціо Ювентус Массіміліано Аллегрі

Лаціо

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