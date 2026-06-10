Шахтар – чудова команда, щоб стати першим клубом у Європі: Аліссон – про адаптацію в Україні

Правий вінгер донецького Шахтаря Аліссон Сантана зізнався, що його адаптація в Україні не була такою складною, як він міг собі уявити.

Його цитує Ge.globo.

Бразилець пригадав свій старт періоду в Атлетіку, де йому знадобилося декілька тижнів для того, аби влитися у колектив.

За його словами, Шахтар є чудовою командою для отримання першого європейського досвіду для усіх молодих бразильських футболістів.

"У Шахтарі, з огляду на те, скільки там грає бразильців, адаптуватися на полі набагато легше. Звісно, я трохи відчував холод і мовний бар'єр, але на полі все пройшло легко, я чудово справляюся. Вони залишили спадщину, яку ми намагаємося представляти, намагаємося зберегти. Дуже приємно відчувати таку прихильність від вболівальників Шахтаря. Ми відчуваємо, що вони нам довіряють. Ми віримо, що вони бачать потенціал у всіх нас, бразильців, і намагаємося віддячити за це, допомагаючи команді. Для всіх молодих бразильських гравців Шахтар – чудова команда, щоб стати першим клубом у Європі. Це команда, яка дуже добре формує наш футбол", – сказав Аліссон.

Нагадаємо, що атакувальний гравець перебрався до України у березні 2025-го, підписавши контракт із "гірниками" до кінця 2029 року. Від моменту переходу Аліссон вже провів у футболці донеччан 38 матчів (8 голів та 13 асистів) та завоював два титули (чемпіонство УПЛ та Кубок країни).

Цікаво, що 20-річний бразилець потрапив у трійку найкращих футболістів УПЛ за версією головного тренера черкаського ЛНЗ Віталія Пономарьова.

Раніше Аліссон оцінив перспективи Шахтаря у наступному розіграші Ліги чемпіонів-2026/27.