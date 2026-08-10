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Шахтар переграв аматорську команду після матчу в УПЛ

Олександр Булава — 10 серпня 2026, 18:58
Шахтар переграв аматорську команду після матчу в УПЛ
Шахтар

Донецький Шахтар провів спаринг з аматорським клубом ФК Миколаїв (Львівська область).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч завершилась перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Голами відзначилися Лука Мейрелліш та Іраклі Азаров.

Товариський матч
10 серпня

Шахтар – ФК Миколаїв 2:0

Шахтар: Твардовський, Караваєв, Бондар, Гочолейшвілі (Сметана, 31), Азаров, Цуканов, Ізакі, Проспер (Лукас, 31), Мейрелліш, Невертон (Раян, 31), Еліас

Нагадаємо, напередодні донецький клуб здобув перемогу над Епіцентром (0:2) у другому турі УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар прагне підписати брата гравця збірної України.

Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

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