Шахтар переграв аматорську команду після матчу в УПЛ
Шахтар
Донецький Шахтар провів спаринг з аматорським клубом ФК Миколаїв (Львівська область).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зустріч завершилась перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Голами відзначилися Лука Мейрелліш та Іраклі Азаров.
Товариський матч
10 серпня
Шахтар – ФК Миколаїв 2:0
Шахтар: Твардовський, Караваєв, Бондар, Гочолейшвілі (Сметана, 31), Азаров, Цуканов, Ізакі, Проспер (Лукас, 31), Мейрелліш, Невертон (Раян, 31), Еліас
Нагадаємо, напередодні донецький клуб здобув перемогу над Епіцентром (0:2) у другому турі УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Шахтар прагне підписати брата гравця збірної України.