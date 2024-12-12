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Лідер оборони Баварії розпочав бігову роботу після травми

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 14:50
Лідер оборони Баварії розпочав бігову роботу після травми
Альфонсо Девіс
Фото Баварія

Захисник мюнхенської Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс розпочав індивідуальні тренування після травми задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє пресслужба "червоних".

Футболіст травмувався у матчі 13-го туру Бундесліги проти Гайдегайму (4:2) та вимушений був пропустити поєдинок Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Очікується, що Альфонсо повернеться до повноцінних тренувань до кінця року.

У поточному сезоні Девіс зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Кубок Німеччини перейменують на честь легенди Баварії.

Баварія Альфонсо Девіс

Альфонсо Девіс

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