Вінгер Барселони зазнав важкої травми, через яку пропустить як мінімум 6-7 місяців

Вінгер Барселони Руні Бардагжі отримав серйозну травму під час тренування команди.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, швед порвав передню хрестоподібну зв'язку, через шо вибув мінімум на 6-7 місяців.

Зазначимо, що раніше Бардагжі вже мав подібну травму. У травні 2024 року, виступаючи за Копенгаген, він порвав передню хрестоподібну зв'язку і близько року перебував поза футболом.

Нагадаємо, що 20-річний Руні перейшов із Копенгагена до Барселони влітку 2025 року. Каталонський клуб підписав з контракт до 2029 року, а цього сезону планував віддати його до оренди для отримання ігрової практики.

Раніше повідомлялося, що Барселона вивчає трансферний ринок через пошук нових центральних захисників для команди після переходу Рональда Араухо до англійського Ліверпуля.