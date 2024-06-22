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Повернення до витоків: Алексіс Санчес може перейти у свій перший європейський клуб

Игорь Чернявский — 22 червня, 15:00
Повернення до витоків: Алексіс Санчес може перейти у свій перший європейський клуб

Нападник Інтера Алексіс Санчес, який невдовзі стане вільним агентом, може продовжити кар’єру в Удінезе.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Цікаво, що європейський етап Алексіса розпочався саме в Удінезе. В період з 2006 по 2011 рік чилієць провів за фріульців 112 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 21 голом та 20 асистами.

Після того Санчес за виступав за Барселону, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Марсель та Інтер. У сезоні-2023/24 Санчес був запасним форвардом "нерадзурі", на його рахунку 4 м’ячі та 5 асистів.

Минулої ночі Алексіс провів повний матч за збірну Чилі в першому турі Копа Америка проти Перу, але відзначився лише жовтою карткою.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Алексіс Санчес

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