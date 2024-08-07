Санчес близький до повернення у свій перший європейський клуб

Колишній гравець Барселони, Арсенала та Інтера Алексіс Санчес близький до повернення в Удінезе.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт чилійця буде розрахований на один рік із зарплатнею в 1,2 млн євро + бонуси. Угода буде автоматично продовжена у разі виконання певних умов.

Alexis #Sanchez is getting closer to #Udinese as a free agent. Offered a contract until 2025 (€1,2M + bonuses) with an automatic renewal until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/ysUSKCNKqg — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2024

Цікаво, що європейський етап Алексіса розпочався саме в Удінезе. В період з 2006 по 2011 рік чилієць провів за "фріульців" 112 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 21 голом та 20 асистами.

Після того Санчес за виступав за Барселону, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Марсель та Інтер. У сезоні-2023/24 Санчес був запасним форвардом "нерадзуррі", на його рахунку 4 м’ячі та 5 асистів.

Напередодні збірна Чилі з Алексісом Санчесом не змогла подолати груповий етап Копа Америка-2024, пустивши до плей-оф Канаду.