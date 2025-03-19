Екснападник Ньюкасла поновив кар'єру в ОАЕ

Колишній футболіст Ньюкасла та Фрайбурга Папіс Сіссе поновив свою кар'єру через два роки після її завершення та виступатиме у ОАЕ за Аль-Кабілу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Строки підписаної угоди з клубом місцевого третього дивізіону не розголошуються. Зазначимо, що востаннє форвард виходив на поле у сезоні-2022/23 у складі Ам'єну.

Також Сіссе має досвід гри за Мец, Шандунь, Фенербахче та Різеспор.

Європейським вболівальникам футболіст відомий перш за все другою половиною сезону-2013/14. Тоді гравець у зимове трансферне вікно доєднався до Ньюкасла і за 14 зіграних матчів забив 13 м'ячів.

Раніше повідомлялось, що гравець Арсенала може стати одноклубником Роналду в Аль-Насрі.