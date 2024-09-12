Ла Ліга створила спеціальний жест для позначення расизму арбітрами

Ла Ліга разом з Королівською федерацією футболу Іспанії створила спеціальний жест для арбітрів для позначення расизму.

Про це повідомляє сайт ліги.

Зазначається, що у разі виявлення проявів расизму суддя матчу показуватиме жест зі схрещеними руками. При першій демонстрації жесту гру буде призупинено із попередженням для фанатів. При другій демонстрації матч буде зупинено, а команди будуть виведені з поля. Після третьої демонстрації суддя може прийняти рішення про повну зупинку матчу.

Нагадаємо, нещодавно три фанати Валенсії отримали по 8 місяців позбавлення волі за прояви расизму. Під час матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся у травні 2023 року, уболівальники зображали крики мавп на адресу Вінісіуса.

Це далеко на єдиний скандал за участі бразильця — у майбутньому подібні інциденти неодноразово повторювалися.