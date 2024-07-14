Едерсон може перейти у клуб із Саудівської Аравії
Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон влітку може змінити клуб.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
Аль-Наср продовжує активно працювати над трансфером воротаря та зробив останню пропозицію "містянам в розмірі 30 млн євро.
Саудівський клуб дав Сіті 48 годин на відповідь. Очікується, що рішення англійського клубу буде ухвалено найближчим часом.
Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.