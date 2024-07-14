Едерсон може перейти у клуб із Саудівської Аравії

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Аль-Наср продовжує активно працювати над трансфером воротаря та зробив останню пропозицію "містянам в розмірі 30 млн євро.

Саудівський клуб дав Сіті 48 годин на відповідь. Очікується, що рішення англійського клубу буде ухвалено найближчим часом.

Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

🚨💰 The last #AlNassr's proposal for #Ederson sent yesterday to #ManCity is set at $33m (€30m). 🧤🇧🇷



⏱️ As told, the 🇸🇦 club gave #MCFC 48 hours before withdrawing from the negotiation: a response from the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 team is expected soon. 🐓⚽ #Transfers @TEAMtalk https://t.co/RG5YnCFRY5 pic.twitter.com/f1CSUpbKBM — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 13, 2024

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.