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Едерсон може перейти у клуб із Саудівської Аравії

Олександр Булава — 14 липня, 10:50
Едерсон може перейти у клуб із Саудівської Аравії

Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Аль-Наср продовжує активно працювати над трансфером воротаря та зробив останню пропозицію "містянам в розмірі 30 млн євро.

Саудівський клуб дав Сіті 48 годин на відповідь. Очікується, що рішення англійського клубу буде ухвалено найближчим часом.

Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.

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