Аль-Наср Роналду вилетів з Кубку Короля

Олександр Булава — 28 жовтня 2025, 22:18
Кріштіану Роналду
AlNassr FC

У вівторок, 28 жовтня, Аль-Наср Кріштіану Роналду вдома поступився Аль-Іттіхаду у межах 1/8 фіналу Кубку Саудівської Аравії.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок старанням Каріма Бензема. На це Аль-Наср відповів влучним ударом 20-річного бразильця Анжело. Проте наприкінці тайму Аль-Іттіхад знову вивів вперед Хуссем Ауар, який як виявилось забив переможний гол.

Зазначимо, що гості догравали поєдинок у меншості, на старті другої половини гри пряму червону картку отримав захисник Ахмед Аль-Джулайдан.

Кубок Короля
 1/8 фіналу, 28 жовтня

Аль-Наср – Аль-Іттіхад 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 15 Бензема, 1:1 – 30 Анжело, 1:2 – 45+2 Ауар

Вилучення: 49 Аль-Джулайда

Нагадаємо, напередодні Аль-Наср обіграв Аль-Хазем. У цьому матчі Кріштіану Роналду забив свій 950-й гол у кар'єрі.

