Бенфіка продала молодого таланта, якого підписала лише півроку тому

Бразильський нападник Маркос Леонардо перейшов із Бенфіки в Аль-Хілаль.

Про це саудівський клуб оголосив у своїх соціальних мережах.

Як повідомив Фабріціо Романо, саудівський клуб заплатив за 21-річного форварда 40 мільйонів євро. Контракт розрахований до кінця сезону-2028/29.

Леонардо провів у Бенфіці лише півроку, впродовж яких забив 8 голів та віддав 1 асист у 24 матчах. До періоду в лісабонському клубі Маркос виступав за свій рідний Сантос. Цікаво, що в Аль-Хілалі його партнером буде Неймар, який також є вихованцем Сантоса.