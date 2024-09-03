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Бенфіка продала молодого таланта, якого підписала лише півроку тому

Ігор Чернявський — 3 вересня, 08:35
Бенфіка продала молодого таланта, якого підписала лише півроку тому
Getty Images

Бразильський нападник Маркос Леонардо перейшов із Бенфіки в Аль-Хілаль.

Про це саудівський клуб оголосив у своїх соціальних мережах.

Як повідомив Фабріціо Романо, саудівський клуб заплатив за 21-річного форварда 40 мільйонів євро. Контракт розрахований до кінця сезону-2028/29.

Леонардо провів у Бенфіці лише півроку, впродовж яких забив 8 голів та віддав 1 асист у 24 матчах. До періоду в лісабонському клубі Маркос виступав за свій рідний Сантос. Цікаво, що в Аль-Хілалі його партнером буде Неймар, який також є вихованцем Сантоса.

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