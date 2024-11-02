Куртуа потрапив у сферу інтересів саудівського Аль-Ахлі
Тібо Куртуа
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Футбольний клуб Саудівської Аравії Аль-Ахлі зацікавлений у трансфері основного голкіпера Реала Тібо Куртуа.
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією видання, "вершкові" не мають наміру розставатися з 32-річним бельгійцем, але повідомляється, що велика сума може змінити позицію президента мадридського клубу Флорентіно Переса.
Аль-Ахлі наразі посідає дев’яте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Основним голкіпером команди наразі є колишній воротар Челсі Едуар Менді.
У поточному сезоні Куртуа провів 11 матчів у всіх турнірах. Останнім часом голкіпер переживає хвилю травм, через що у низці ігор його підміняв український воротар Андрій Лунін, який може покинути клуб по завершенні сезону.