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У Реалі визначились з майбутнім Луніна

Олександр Булава — 2 листопада, 13:14
У Реалі визначились з майбутнім Луніна

Голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути мадридський клуб по завершенні сезону.

Про це повідомляє Defensa Central.

У Реалі хочуть, щоб Лунін став заміною Тібо Куртуа, якщо він теж цього хоче. В іншому випадку президент клубу Флорентіно Перес буде готовим до продажу гравця.

Зазначається, що якщо український воротар захоче піти, "вершкові" можуть погодитися на його трансфер, щоб кошти з його продажу інвестувати в іншого голкіпера, який стане заміною Куртуа.

Цього сезону на рахунку 25-річного голкіпера лише 3 матчі за Реал в усіх турнірах, в яких він пропустив 5 голів.

Нагадаємо, що вихідними "бланкос" мали грати матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії, але гру вирішили перенести через стихійне лихо.

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