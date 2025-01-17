Агент Шешко: Лише представники Лейпцига можуть розповідати про його майбутнє

Агент Беньяміна Шешко прокоментував інтерес європейських топклубів до свого підопічного.

Слова Басановіча наводить Фабріціо Романо.

"Ми давно знаємо про інтерес до Шешко від інших клубів. Проте, якщо ви мене знов запитаєте хто їм цікавиться...

Я можу тільки констатувати, що Беньямін – гравець Лейпцигу, та на всі питання вам можуть дати відповідь у клубі", – резюмував агент.

У поточному сезоні Шешко зіграв 40 матчів за свій клуб, забив 16 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Зазначимо, що до футболіста довгий час виявляє інтерес лондонський Арсенал, який робив запит до "биків" минулого літа. Втім, сам словенець вирішив залишитись у Німеччині.

Раніше повідомлялось, що Мілан готовий зробити форварда найдорожчим трансфером в історії клубу.