ПСЖ зробив пропозицію Наполі щодо Кварацхелії

Французький ПСЖ зробив пропозицію італійському Наполі щодо грузинського вінгера Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомив агент футболіста Мамука Джуґелі в інтерв'ю Gazetta della Sport.

"Інтерес з Саудівської Аравії до Хвічі не відповідає дійсності.

Є інтерес та пропозиція від ПСЖ щодо гравця, але все залежить від рішення Наполі та його президента", — сказав Джуґелі.

Раніше повідомлялося, що парижани готові запропонувати за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагатиме 150 млн за одну з головних зірок команди.

У поточному сезоні Хвіча відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.