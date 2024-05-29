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ПСЖ зробив пропозицію Наполі щодо Кварацхелії

Владислав Уткін — 29 травня, 08:46
ПСЖ зробив пропозицію Наполі щодо Кварацхелії

Французький ПСЖ зробив пропозицію італійському Наполі щодо грузинського вінгера Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомив агент футболіста Мамука Джуґелі в інтерв'ю Gazetta della Sport.

"Інтерес з Саудівської Аравії до Хвічі не відповідає дійсності.
Є інтерес та пропозиція від ПСЖ щодо гравця, але все залежить від рішення Наполі та його президента", — сказав Джуґелі.

Раніше повідомлялося, що парижани готові запропонувати за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагатиме 150 млн за одну з головних зірок команди.

У поточному сезоні Хвіча відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

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