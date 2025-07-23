Агент Чалханоглу спростував чутки про відхід з Інтера

Агент турецького півзахисника Хакана Чалханоглу Гордон Стіпіч спростував чутки про його можливий відхід із Інтера під час нинішнього літнього трансферного вікна.

Слова Стіпіча наводить La Gazzetta dello Sport.

"Не буде ні Фенербахче, ні Галатасарая. Він ніколи не просив залишити Інтер і має намір залишитися. Переговорів з іншими клубами немає, ці чутки абсолютно безпідставні", – заявив Стіпіч.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про інтерес до Чалханоглу з боку Галатасарая та Фенербахче. Сам хавбек виключив можливість переходу до Фенербахче через те, що є фанатом Галатасарая.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2027 року.