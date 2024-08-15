Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гоффенгайм планує перехопити у Лестера чеського таланта Баєра

Руслан Травкін — 15 серпня, 17:45
Гоффенгайм планує перехопити у Лестера чеського таланта Баєра
Адам Гложек
Getty images

Німецький Гоффенгайм вступив у боротьбу за хавбека Баєра Адама Гложека.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Представник Бундесліги спробує переконати Баєр відпустити футболіста саме до них. Раніше "фармацевти" практично закрили угоду з Лестером щодо оренди Адама з обов'язковим правом викупу за 20 млн євро, якщо "лиси" не вилетять з АПЛ.

22-річний Гложек приєднався до леверкузенської команди влітку 2022 року. Баєр сплатив за нього празькій Спарті 13 млн євро. Минулого сезону Адам забив 7 голів у 36 поєдинках за німецький клуб.

Раніше ми повідомляли, що ШІ не вірить у те, що Баєр захистить чемпіонський титул у Бундеслізі.

Гоффенгайм Лестер Сіті Футбольні трансфери Баєр Леверкузен

Баєр Леверкузен

Зінченко: Задоволений, що забив Баєру, але найважливіше — перемагати у кожному матчі
В дотик з-за меж штрафного: Зінченко відкрив рахунок у матчі проти Баєра
Шанс закрити роти критикам: Зінченко зіграє з перших хвилин проти чемпіонів Німеччини
Баєр завершує перехід ексзахисника Ліверпуля
Баєр оголосив про перехід вінгера Ренна

Останні новини