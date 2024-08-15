Гоффенгайм планує перехопити у Лестера чеського таланта Баєра

Німецький Гоффенгайм вступив у боротьбу за хавбека Баєра Адама Гложека.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Представник Бундесліги спробує переконати Баєр відпустити футболіста саме до них. Раніше "фармацевти" практично закрили угоду з Лестером щодо оренди Адама з обов'язковим правом викупу за 20 млн євро, якщо "лиси" не вилетять з АПЛ.

22-річний Гложек приєднався до леверкузенської команди влітку 2022 року. Баєр сплатив за нього празькій Спарті 13 млн євро. Минулого сезону Адам забив 7 голів у 36 поєдинках за німецький клуб.

🚨🔵 EXCL: Hoffenheim are trying to hijack Adam Hlozek’s move to Leicester City!



Negotiations already at final stages with #LCFC as they remain favorites after €20m package on loan with obligation agreed with Leverkusen ⏳🦊



Hoffenheim, trying to enter the race last minute. pic.twitter.com/WiQ4aJGaSU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

Раніше ми повідомляли, що ШІ не вірить у те, що Баєр захистить чемпіонський титул у Бундеслізі.