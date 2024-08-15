Гоффенгайм планує перехопити у Лестера чеського таланта Баєра
Адам Гложек
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Німецький Гоффенгайм вступив у боротьбу за хавбека Баєра Адама Гложека.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Представник Бундесліги спробує переконати Баєр відпустити футболіста саме до них. Раніше "фармацевти" практично закрили угоду з Лестером щодо оренди Адама з обов'язковим правом викупу за 20 млн євро, якщо "лиси" не вилетять з АПЛ.
22-річний Гложек приєднався до леверкузенської команди влітку 2022 року. Баєр сплатив за нього празькій Спарті 13 млн євро. Минулого сезону Адам забив 7 голів у 36 поєдинках за німецький клуб.
Раніше ми повідомляли, що ШІ не вірить у те, що Баєр захистить чемпіонський титул у Бундеслізі.