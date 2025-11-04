Президент на полі: 61-річний голова клубу встановив унікальний рекорд у футболі Румунії
У румунському футболі сталося щось справді особливе – Ауреліан Гіша, президент клубу Сенетатя Клуж, у віці 61 року вийшов на поле у матчі Кубка Румунії!
Гіша став найстаршим футболістом в історії, який коли-небудь брав участь у професійному футбольному змаганні в Румунії.
Його команда, що виступає у третій лізі, грала проти Університатя Крайова – клубу з елітного дивізіону, який цього сезону виступає у Лізі конференцій.
Президент-футболіст вийшов на заміну наприкінці матчу, коли рахунок був 1:4 на користь суперника. Але головне – не результат, а символізм моменту. Цим виходом Гіша продемонстрував пристрасть до гри та відданість клубу, який він очолює вже багато років.
Нагадаємо, на звання найстарішого футболіста світу претендує президент українського клубу Реал Фарма Микола Лиховидов, який у 59 років продовжує виходити на поле.
Наразі найстарішим професійним гравцем у світі вважається японець Кадзуйоші Міура.