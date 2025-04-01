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Епічне повернення: наставника Колоса визнали найкращим тренером у 22 турі УПЛ

Микола Дендак — 1 квітня 2025, 12:31
Епічне повернення: наставника Колоса визнали найкращим тренером у 22 турі УПЛ
Руслан Костишин
ФК Колос

Наставник ковалівського Колоса Руслан Костишин став найкращим тренером 22 туру Української Прем'єр-ліги, нападник львівських Карпат Бруніньйо визнаний найкращим гравцем.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Підопічні Костишина, хоч і в більшості, але розгромили Зорю (3:0) та перервали серію з чотирьох поразок поспіль. Фахівець в опитуванні обійшов Владислава Лупашка (Карпати) та Олександра Шовковського (Динамо).

Бруніньйо ж приніс своїй команді розгромну перемогу над Чорноморцем (4:0). На його рахунку три голи та асист. Він в опитуванні обійшов лідера Динамо Віталія Буяльського (гол+асист), Андрія Цурікова з Колоса (2 голи), Кевіна з Шахтаря та форварда Кривбаса Єгора Твердохліба (гол).

Бруніньйо також встановив рекорд серед усіх легіонерів УПЛ, він оформив найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів України, для цього йому знадобилось 9 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно керівництво команди з Ковалівки повернуло на посаду головного тренера Руслана Костишина. У першій грі під його керівництвом клуб зазнав поразки від ЛНЗ.

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