Епічне повернення: наставника Колоса визнали найкращим тренером у 22 турі УПЛ

Наставник ковалівського Колоса Руслан Костишин став найкращим тренером 22 туру Української Прем'єр-ліги, нападник львівських Карпат Бруніньйо визнаний найкращим гравцем.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Підопічні Костишина, хоч і в більшості, але розгромили Зорю (3:0) та перервали серію з чотирьох поразок поспіль. Фахівець в опитуванні обійшов Владислава Лупашка (Карпати) та Олександра Шовковського (Динамо).

Бруніньйо ж приніс своїй команді розгромну перемогу над Чорноморцем (4:0). На його рахунку три голи та асист. Він в опитуванні обійшов лідера Динамо Віталія Буяльського (гол+асист), Андрія Цурікова з Колоса (2 голи), Кевіна з Шахтаря та форварда Кривбаса Єгора Твердохліба (гол).

Бруніньйо також встановив рекорд серед усіх легіонерів УПЛ, він оформив найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів України, для цього йому знадобилось 9 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно керівництво команди з Ковалівки повернуло на посаду головного тренера Руслана Костишина. У першій грі під його керівництвом клуб зазнав поразки від ЛНЗ.