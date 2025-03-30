Кучер дебютує на чолі Чорноморця, Зоря зіграє з Колосом у 22 турі УПЛ

У неділю, 30 березня, відбудуться завершальні матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться матчем Ворскли та Кривбасу. Криворізький клуб від початку другої частини УПЛ зазнав дві поразки та зіграв внічию із кризовим Шахтарем.

Львівські Карпати о 14:30 прийматимуть на своєму стадіоні одеський Чорноморець. "Моряки" напередодні оголосили про призначення Олександра Кучера на посаду головного тренера.

Зоря та Колос очним поєдинком закриватимуть тур. Луганський клуб потужно розпочали весняну частину чемпіонату України та мають шанс поборотись за чільну шістку.

Розклад матчів 22 туру УПЛ на 30 березня:

12:00 Ворскла – Кривбас

14:30 Карпати – Чорноморець

17:00 Зоря – Колос

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора свої матчі зіграли донецький Шахтар та київське Динамо, здобувши перемоги з однаковим рахунком 2:0.