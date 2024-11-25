На ексфорварда Арсенала та Ювентуса напали з ножем у Нью-Йорку

На колишнього форварда Арсенала та збірної Данії Ніклас Бендтнера скоїли збройний напад у США.

Про це повідомляє BT.

Інцидент трапився минулої середи, 20 листопада, на вулицях Нью-Йорка. Бендтнер прогулювався разом зі своїм 55-річним товаришем, також колишнім футболістом. На них напав чоловік, озброєний ножем.

Сам ексфорвард Ювентуса не постраждав, а його товариш отримав поверхневі рани лиця, які не загрожують його життю. Злочинець, який скоїв напад, вже заарештований. Його звинувачують у замаху на вбивство.

Нагадаємо, Бендтнер виступав за Арсенал, Бірмінгем, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттінгем Форест, Русенборг і Копенгаген. Забив 30 голів у 81 матчі за збірну Данії.

Раніше повідомлялося про те, що колишній гравець "Канонірів" Ніколя Пепе провів вечір у компанії акторки фільмів для дорослих Теанни Трамп.