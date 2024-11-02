Ворскла розгромила Ладомир, Колос познущався з Оболоні в 10 турі чемпіонату України серед жінок

Сьогодні, 2 листопада, відбулися матчі 10 туру жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, чинний чемпіон України полтавська Ворскла розгромно перемогла Ладомир та на деякий час вийшла на перше місце в турнірній таблиці.

Проте її звідти швидко посунув Колос, який познущався з Оболоні, забивши 5 м'ячів без відповіді. Також одеські Сістерс зуміли втримати перемогу над Поліссям.

Сьогодні також мала відбутись гра між Шахтарем та Металістом 1925, проте її перенесли.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

10 тур, 2 листопада

Ворскла – Ладомир 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Кравчук, 2:0 - 27 Осипян, 3:0 - 41 Осипян, 4:0 - 57 Осипян

Колос – Оболонь 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Куніна, 2:0 - 24 Майбородіна, 3:0 - 35 Тян, 4:0 - 89 Краснобородько, 5:0 - 90+1 Семків

Сістерс – Полісся 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Манзюк, 2:0 - 25 Бойчекова, 3:0 - 31 Нганді, 3:1 - 69 Тріль, 3:2 - 76 Семенюк

Нагадаємо, наразі лідером у турнірній таблиці є Колос, в якого за 9 матчів 24 очка, проте у Ворскли 22 бали та гра в запасі.

Нещодавно жіноча збірна України зуміла пройти Туреччину у кваліфікації Євро-2025. Наступним суперником українок стане Бельгія.