Збірна України на ЧЄ з фігурного катання: без однієї ліцензії, але з вірою в лідерів

У вівторок, 28 січня в Таллінні стартує чемпіонат Європи з фігурного катання. Другий за значущістю, після світової першості, щорічний турнір триватиме в столиці Естонії аж до неділі, 2 лютого. На льоду Арени Тондіраба будуть розіграні чотири комплекти нагород – у чоловічому та жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду.

У цьогорічному чемпіонаті Європи братимуть участь представники 34 країн. У всіх видах програми буде представлена й збірна України. При цьому у трьох дисциплінах в української команди були й запасні фігуристи, які, згідно з регламентом, досягли мінімальної технічної оцінки елементів на попередніх міжнародних змаганнях.

Стабільний склад і втрата ліцензії

Збірна України втратила одну ліцензію порівняно з чемпіонатом Європи-2024, коли в танцях на льоду була представлена двома дуетами. Тоді в литовському Каунасі Марія Голубцова і Кирило Бєлобров посіли підсумкове 14 місце, а зараз їх не буде взагалі. Україну представлятимуть лише Марія Пінчук і Микита Погорєлов, які рік тому посіли 18-те місце.

В іншому, у складі – все ті ж, знайомі всім любителям фігурного катання, обличчя.

У чоловічому одиночному катанні нашу країну представить багаторічний лідер Іван Шмуратко (14 місце на ЧЄ-2024), у жіночому турнірі одиночок – Анастасія Гожва (20), а серед спортивних пар – Софія Голіченко та Артем Даренський (11).

Разом з тим не може не радувати факт, що Україна заявила запасних. Загальний рівень фігурного катання в країні зростає і, в разі форс-мажору, у нас можуть бути заміни. Так, замість Шмуратка може вийти Кирило Марсак, Гожву готова замінити Єлизавета Бабенко, а дует Пінчук/Погорелов – пара Зоя Ларсон і Андрій Капран.

Прорив на Універсіаді

Найуспішнішим стартом нинішнього сезону для наших лідерів стала Універсіада. В італійському Турині Пінчук і Погорєлова до останнього боролися за медалі, не вистачило зовсім трохи - 4 місце. При цьому наші фігуристи показали не найкращий свій результат у нинішньому сезоні (94.13 балів) - вони помилилися у твізлах. Крім того, судді зняли бал за порушення під час виконання підтримки, а підсумкова сума балів склала 155.52. Український дует відстав від італійців Джулії Ізабели Паоліно та Андреа Туби (Італія), які вибороли бронзу (166.85), на 13 з гаком балів.

Марія Пінчук/Микита Погорелов УФФКК

Водночас Анастасія Гожва в Турині посіла підсумкове 19 місце. Вона ще в короткій програмі припустилася помилок у каскаді, а потрійний фліп і подвійний аксель не змогла виконати.

Утім, рівень суперників на Універсіаді та на чемпіонаті Європи не йде в жодне порівняння. У Таллінні рівень майстерності опонентів буде набагато вищим. На сьогодні реальність така, що навіть потрапляння в топ-10 будь-кого з представників України буде величезним успіхом.

Востаннє без "нейтралів"..?

Нинішній чемпіонат Європи може стати останнім без участі "нейтральних спортсменів".

Як відомо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) першим із представників зимових спортивних дисциплін оголосив про допуск спортсменів Росії, які очікують на повернення на лід перед початком наступного сезону.

Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) випустила спеціальну заяву, де висловила обурення допуском до олімпійських кваліфікаційних змагань російських фігуристів, які активно підтримують криваву війну, розв'язану їхньою країною в Україні.

"Дуже символічно, що ISU повідомила про таке рішення в день, коли російська влада жорстоко обстріляла Київ, Кривий Ріг та інші міста (20 грудня. – ред). Наразі Росія продовжує повномасштабний наступ, щоденно просувається вглиб територій, які за всіма нормами міжнародного права є українськими, щоденно цивільні об'єкти перебувають під обстрілом, гинуть мирні люди... Тобто на даний час немає жодних позитивних зрушень та підстав казати, що Росія послабила або пом'якшила свої загарбницькі дії. Навпаки, з кожним днем ми чуємо дедалі більше висловлювань з боку керівництва РФ щодо подальших планів ведення агресії, зокрема президент російської федерації запропонував "з цікавості" вдарити по Києву новітнім озброєнням. Поступки Росії за таких умов можуть лише закріпити їхню впевненість у власній безкарності та вседозволеності", – йдеться в заяві..

При цьому, в ISU зробили застереження, що не допустять до кваліфікації Олімпійських ігор-2026 росіян, які будь-яким чином підтримали війну в Україні. Але сам факт допуску спортсменів з РФ до міжнародних змагань вже є дуже тривожним дзвіночком.

Фаворити та наближені

Фаворитом турніру в чоловічому одиночному катанні залишається переможець торішньої європейської першості француз Адам Сяо Хім Фа, який народився в Бордо, але має в'єтнамське і китайське коріння. Він же виграв ЧЄ-2024 і зараз має реальні шанси втретє поспіль стати чемпіоном Європи. Також Адам є бронзовим призером чемпіонату світу-2024.

До категорії "вічних фаворитів" належить Кевін Еймос. Списувати з рахунків фігуриста, який цьогоріч потрапив до фіналу Гран-прі, а колись ставав четвертим не лише в Європі, а й на чемпіонаті світу, ніяк не можна, хоча його останніми роками переслідують невдачі та випереджають конкуренти.

З італійців можна відзначити срібного призера Універсіади Даніеля Грассля, який розбавив на п'єдесталі пошани азійський дует чемпіона Юму Кагіяма з Японії та Чжа Джунхвана з Південної Кореї, та бронзового призера тогорічного Євро Маттео Ріццо.

Нарешті, швейцарець Лукас Брічгі також може увійти до числа топів нинішнього чемпіонату. Ну і без господарів напевно не обійдеться, адже вони можуть скористатися прихильністю суддів. У естонців головною надією залишається Олександр Селевко, віцечемпіон Європи минулого року.

А ось жіночий турнір пройде без головної фаворитки. Дворазова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи 2024 року Луна Хендрікс відмовилася від участі в турнірі за п'ять днів до старту. Причиною такого рішення стала травма щиколотки, яку вона отримала у грудні.

"Це дійсно дуже сумно. Невдача продовжує переслідувати мене в цьому сезоні. Здавалося, я вже подолала свої проблеми і все пішло за планом, але тут я підвернула щиколотку. Це здавалося дрібницею, проте досі продовжує мене турбувати. Я не можу повноцінно спиратися на праву ногу і тому не можу тренуватися, не кажучи вже про те, щоб виходити на змагання", – зазначила спортсменка в інтерв'ю бельгійським ЗМІ.

За відсутності Хендрікс головними фаворитами стають її землячка Ніна Піндзарроне та Анастасія Губанова з Грузії. Також до еліти жіночого фігурного катання входить дует представниць Швейцарії у складі Лівії Кайзер і Кіммі Репонд.

У турнірі спортивних пар не виступлять торішні чемпіони Лукреція Беккарі/Маттео Гуарізе. У партнерки була травма і зараз вона все ще відновлюється. При цьому на медалі претендує інша італійська пара Ребекка Гіларді/Філіппо Амброзіні. Конкуренцію їм можуть скласти Анастасія Метьолкіна і Лука Берулава з Грузії. Також варто звернути увагу на німецьку пару Мінерва Фаб'єн Хазе/Микита Володін, які вдруге поспіль виграли фінал Гран-прі та зараз набирають найкращі бали серед європейських пар.

А серед танцювальних дуетів безперечним фаворитом майбутнього ЧЄ є дует Шарлен Гіньяр/Марко Фаббрі, що представляє Італію. Їхніми головними конкурентами будуть британці Лайла Фір/Льюїс Гібсон, на рахунку яких у цьому сезоні дві перемоги на етапах Гран-прі та 3 місце у фіналі ГП.

Де дивитися?

Прямий ефір змагань в Україні буде доступний на каналі Суспільне Спорт і на сайті каналу в Інтернеті. Якщо телеканал зосередиться на показі фінальних змагань - довільної програми, то на сайті можна буде побачити ЧЄ в повному обсязі.

Канал Суспільне Спорт доступний у кабельних операторів та на стрімінгових медіаплатформах.