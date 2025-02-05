Фігуристи Мишковець та Римшина виграли золото турніру Edge Cup

Українські фігуристки Софія Римшина та Лев Мишковець здобули золоті нагороди на турнірі Edge Cup у польському місті Катовіце.

Про це повідомила Федерація фігурного катання України.

16-річна Римшина перемогла серед юніорок. У короткій програмі представниця Дніпра показала другий результат (51.47 балів) і стала першою в довільній (97.04). У підсумку вона набрала 148.51 балів, що дозволило випередити інших учасниць.

У цій віковій категорії виступали ще дві українки. Софія Екзархова з результатом 121.15 посіла сьому сходинку, а Олександра Делямуре, якій всього 14 років, стала 13-ю (109. 91).

У хлопців серед юніорів тріумфував Лев Мишковець. Він переміг двох інших учасників змагань зі Словаччини, набравши загалом 134.61 балів. При цьому 15-річний фігурист виграв і коротку (50.86), і довільну програми (83.75).

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі золоту нагороду здобули Ірина Підгайна та Артем Коваль у спортивних танцях на льоду серед юніорів.