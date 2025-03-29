У мене не так багато досвіду, – Марсак оцінив свій виступ на чемпіонаті світу

Український фігурист Кирило Марсак пояснив, чому не зміг відібратись у довільну програму чемпіонату світу з фігурного катання.

Слова спортсмена наводить Суспільне.

"Що сталося під час прокату? Важко відповісти, тому що підготовка була дуже гарна. Я був, мабуть, у найкращій фізичній формі за увесь час. Був готовий і фізично, і морально. Але коли вийшов на старт, мене нібито підмінили. Не можу пояснити, чому це трапилося і чому я так сильно нервував.

Вважаю, що це трапилося, тому що в мене не так багато досвіду виступів на великих змаганнях. Я катаю на міжнародному рівні тільки третій сезон. У порівнянні з іншими спортсменами, навіть з Іваном, у мене набагато менше досвіду", – розповів Марсак.

Окрім того, фігурист назвав чинник, якого йому не вистачило для кваліфікації у довільну програму.

"Якби я зробив комбінацію і не впав з потрійного лутца, найпростішого стрибка в програмі, то я б проходив до довільної програми. Я втратив 11 балів, і цього було б достатньо, щоб пройти у кваліфікацію", – резюмував Марсак.

Нагадаємо, напередодні свої виступи на чемпіонаті світу-2025 з фігурного катання завершили Софія Голіченко та Артем Даренський.

Раніше Марсак висловив своє розчарування підсумками кваліфікації у довільну програму.