Марсак: Дуже розчарований своїм виступом на чемпіонаті світу-2025

Український фігурист Кирило Марсак поділився враженнями від свого другого чемпіонату світу в кар'єрі.

Слова 20-річного спортсмена наводить Golden Skate.

Марсак виступив у короткій програмі ЧС-2025, який проходить в американському Бостоні. Йому не вистачило трохи більше 4 балів, щоб кваліфікуватися в довільну програму.

Після дострокового припинення виступу на чемпіонаті світу, фігурист готуватиметься до кваліфікаційного турніру, за підсумками якого він планує отримати ліцензію на Олімпіаду 2026 року.

"Я дуже розчарований. Тренування проходили так добре, я фізично готовий, але я не знаю, щось не так у ментальному плані, і це дуже, дуже розчаровує. Я продовжую тренуватися, тому що люблю цей вид спорту. Тепер буду готуватися до відбору. Я просто люблю фігурне катання, слідкую за кожними змаганнями. Мені також подобається навчати маленьких дітей у Фінляндії, де я зараз тренуюся. І я просто люблю кожен аспект фігурного катання, але зараз це дуже, дуже розчаровує", – сказав Марсак.

Кирило розповів про свого батька, який зараз воює з Росією у лавах Збройних сил України.

"Мій тато зараз на війні, захищає нашу країну. Я намагаюся підтримувати регулярний контакт, але це не завжди можливо через відсутність електроенергії, від чого страждає Україна. Мій тато – хоробра людина".

Він також дуже чітко заявив, що російських спортсменів не можна пускати назад до міжнародних змагань, тому що нічого не змінилося.

"Війна все ще триває, і щодня гинуть люди".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 березня, свої виступи на чемпіонаті світу-2025 з фігурного катання завершили Софія Голіченко та Артем Даренський.