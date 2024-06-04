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Українські шпажистки стали чемпіонками Європи серед молоді

Владислав Уткін — 4 червня, 18:52
Українські шпажистки стали чемпіонками Європи серед молоді

Жіноча команда збірної України у шпагах здобула золото на чемпіонаті Європи U-23 в Анталії (Туреччина).

Українська четвірка у складі, Емілі Конрад, Анни Максименко, Поліни Кулешової та Аліни Дмитрук перемогла у фіналі чинних чемпіонок з Франції з рахунком 45:43.

Перша половина бою минула у рівній боротьбі, команди не відпускали одна одну більш ніж на два-три уколи. Критичний момент, здавалося, настав, коли француженки перевернули рахунок з 30:27 на 33:35.

Однак, Максименко швидко ліквідувала розрив і вивела Україну вперед (40:37). А Конрад зуміла довести поєдинок до переможного кінця.

Зазначимо, що це перша золота медаль для України в історії чемпіонатів Європи U-23.

Нагадаємо, чоловіча команда шпажистів здобула бронзу на цьому турнірі.

Напередодні жіноча українська команда з рапіри здобула срібло, поступившись Італії у фіналі з рахунком 37:45.

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