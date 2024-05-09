Буденко: Росіян допустили через корупцію

Українська фехтувальниця Катерина Буденко вважає, що російських спортсменів допустили до міжнародних змагань через корупцію.

Про це рапіристка сказала в інтерв'ю NV.

"Як я ставлюсь до допуску росіян? Обурено. Ми всі до останнього сподівалися, що цього не станеться. Намагаюся зробити все, але у нас федерації президентом був росіянин. Все було важко, їх допустили через корупцію й ми подавали позови до міжнародних судів. Наші люди робили плакати, виходили на мітинги, також міжнародна спільнота була проти. Вони виступають під нейтральним прапором, але приїжджати на змагання і бачити, що вони нормально ходять, фехтують і живуть — важко", — сказала Буденко.

Нагадаємо, жіноча збірна України з фехтування на рапірах, до складу якої увійшла Буденко, вперше в історії посіла 3 місце на Кубку світу.

Раінше ми повідомляли, що російського каноїста Міхаіла Павлова, який підтримує Володимира Путіна, не допустили до відбору на Олімпійських ігор-2024.



