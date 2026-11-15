Українські шпажистки здолали росіянок в "бронзовій" сутичці Кубку світу

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здолала росіянок і здобула бронзові медалі Кубку світу.

На турнірі в китайському Усі нашу країну представляли Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна на шляху до нагороди здолали Польщу 45:36, у півфіналі поступились Угорщині 33:41 і вийшли в матч за третє місце проти Росії.

Протистояння достроково завершилось із рахунком 39:32 на користь України, а росіянки склали шпаги ще до завершення основного часу.

Зазначимо, що це не перша нагорода в історії жіночої збірної України на рівні Кубку світу – раніше наші фехтувальниці здобували "бронзу" у Ванкувері у 2023 році та срібло 2024-го у цьому ж місті.

Раніше Анна Максименко здобула "срібло" Кубку світу у Касабланці, прикро поступившись у фіналі італійській фехтувальниці Роберті Марцані (14:15).