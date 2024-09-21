Харлан показала бекстейдж зі зйомок у Playboy
— 21 вересня, 19:55
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Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан стане обличчям нового випуску відомого журналу Playboy.
Українська спортсменка похизувалася обкладинкою вересневого виписку у себе в соцмережах, також показавши деякі кадри з бекстейджу.
Харлан приміряла на себе декілька образів, проте деталі зі зйомок вона втримала у секреті.
Зазначимо, новий випуск Playboy з олімпійською чемпіонкою вийде 25 вересня.
Нагадаємо, 5 вересня Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.