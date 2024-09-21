Харлан показала бекстейдж зі зйомок у Playboy

Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан стане обличчям нового випуску відомого журналу Playboy.

Українська спортсменка похизувалася обкладинкою вересневого виписку у себе в соцмережах, також показавши деякі кадри з бекстейджу.

Харлан приміряла на себе декілька образів, проте деталі зі зйомок вона втримала у секреті.

Зазначимо, новий випуск Playboy з олімпійською чемпіонкою вийде 25 вересня.

Нагадаємо, 5 вересня Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.