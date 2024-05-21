Зміни в NAVI: українська команда об'єднала два молодіжні склади

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) провела реструктуризацію своїх молодіжних складів з Counter-Strike 2 NAVI Junior і NAVI Youth.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відтепер у складі NAVI Junior входитимуть 3 українці, 2 представники Косово та 1 італієць:

Аулон «Krabeni» Фазлія (Косово)

Дмитро «dem0n» Мирошниченко (Україна)

Микита «cmtry» Самольотов (Україна)

Джюгас «dziugss» Степонавічюс (Італія)

Адам «froz1k» Нагорний (Україна)

Дрін «Makazze» Шакірі (Косово)

Тренер Андраш «coolio» Ферчак (Угорщина)

Менеджер Єкатерина «koKa» Козак (Україна)

Зазначається, що "народжені перемагати" не збираються припиняти роботу NAVI Youth, попри те, що команду покинули гравці та тренери. Організація планує сформувати новий ростер.

NAVI Junior зіграють наступний матч у вівторок, 21 травня, проти польської Illuminar. Це буде перший матч групи А на турнірі Y-Games Pro Series 2024.