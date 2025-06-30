Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Кіберспорт

Один гравець виступатиме за основу, інші – виставлені на трансфер: в NAVI Junior анонсували зміни

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 18:29
Один гравець виступатиме за основу, інші – виставлені на трансфер: в NAVI Junior анонсували зміни
NAVI

NAVI Junior, фарм-клуб кіберспортивного клубу NAVI, анонсував зміни у своєму складі.

Про це йдеться на сайті.

Повідомляється, що поточний ростер NAVI Junior з CS2 на чолі з тренером coolio був сформований в травні 2024 року. За цей час колектив виграв безліч tier-2 турнірів та стабільно перемагав команди рівня RMR.

"Вони не лише стали найкращою академічною командою в історії, але й закріпилися у топ-30 світового рейтингу Valve. Враховуючи ці фантастичні досягнення, один із гравців NAVI Junio – Makazze – продовжить свою кар'єру в основному ростері", – повідомили у клубі.

Також NAVI Junior заявили, що відкриті до пропозицій щодо продажу ростера, який включає чотирьох гравців, тренера та рейтинг в зоні інвайтів на Major. Причина такого рішення – обмеженнями екосистеми CS, які не дозволяють гравцям академічного складу і надалі розвиватися під тегом NAVI.

"Готується нова глава. Стежте за оновленнями – незабаром ми розпочнемо набір до нового складу NAVI Junior з CS2", – йдеться у повідомленні.

СКЛАД NAVI JUNIOR CS2

  • coolio (Анцраш Ферчак)
  • Makazze (Ден Шакірі)
  • cmtry (Нікіта Самолистов)
  • dzigusss (Джозеф Степанович)
  • dem0n (Дмитро Мерюшниченко)
  • Krabeni (Аурел Фахім)

Раніше повідомлялося, що Vitality повторили досягнення української організації NAVI.

Navi Кіберспорт NAVI Junior CS2

NAVI Junior

Третя перемога поспіль: українська команда NAVI Junior стала чемпіоном CCT Season 3 European Series 3
NAVI кваліфікувались на The International 2025
Вчимося розуміти Counter-Strike 2. Ейс, клатч, rush B та інші нюанси найпопулярнішої кібердисципліни в Україні
Українська команда обіграла сербів та стала чемпіоном CCT Season 3 European Series 2
Молодіжний склад NAVI програв Team Spirit плейоф престижного турніру по Dota 2 в Румунії

Останні новини