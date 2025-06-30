Один гравець виступатиме за основу, інші – виставлені на трансфер: в NAVI Junior анонсували зміни
NAVI
NAVI Junior, фарм-клуб кіберспортивного клубу NAVI, анонсував зміни у своєму складі.
Про це йдеться на сайті.
Повідомляється, що поточний ростер NAVI Junior з CS2 на чолі з тренером coolio був сформований в травні 2024 року. За цей час колектив виграв безліч tier-2 турнірів та стабільно перемагав команди рівня RMR.
"Вони не лише стали найкращою академічною командою в історії, але й закріпилися у топ-30 світового рейтингу Valve. Враховуючи ці фантастичні досягнення, один із гравців NAVI Junio – Makazze – продовжить свою кар'єру в основному ростері", – повідомили у клубі.
Також NAVI Junior заявили, що відкриті до пропозицій щодо продажу ростера, який включає чотирьох гравців, тренера та рейтинг в зоні інвайтів на Major. Причина такого рішення – обмеженнями екосистеми CS, які не дозволяють гравцям академічного складу і надалі розвиватися під тегом NAVI.
"Готується нова глава. Стежте за оновленнями – незабаром ми розпочнемо набір до нового складу NAVI Junior з CS2", – йдеться у повідомленні.
СКЛАД NAVI JUNIOR CS2
- coolio (Анцраш Ферчак)
- Makazze (Ден Шакірі)
- cmtry (Нікіта Самолистов)
- dzigusss (Джозеф Степанович)
- dem0n (Дмитро Мерюшниченко)
- Krabeni (Аурел Фахім)
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