NaVI: команда, яку “ховали” без S1mple, але вона стала чемпіоном

У жовтні 2023 року лідер та головний авапер Natus Vincere Олександр S1mple Костилєв перейшов в інактив, через що український колектив швидко списали, мовляв, "без Сімпла вони ніхто".

Пройшов вже майже рік, і, на диво усіх хейтерів, "народжені перемагати" займають призові місця, виграють турніри, кубки та багато грошей. У чому їх секрет? Зараз у цьому розберемося.

Мінус S1mple — плюс мораль

Ні для кого не секрет, що Костилєв є доволі токсичним гравцем на професійній арені CS. На початку своєї карʼєри українець неодноразово потрапляв у скандали через свій довгий язик, але, трохи подорослішавши, він все ж став більш спокійним.

Ніхто не сперечається з талантом найкращого гравця в CS:GO в історії, але інколи навіть його скіл не може виправдати всі ті випади, які він робив на адресу своїх партнерів, повчаючи їх та сильно тільтуючи, висловлюючи своє невдоволення.

Навіть згодом, коли вже він почав себе контролювати та менше "шпиняти" своїх партнерів, це теж не сильно йшло на користь. Було відчуття, що після відходу руснявого кістяку команди Сімплу стало сильно важко та незручно грати. Хіба що Валерій Ваховський лишався його давнім товаришем, але й цього було замало.

Олександр S1mple Костилєв Getty Images

Як наслідок - чутки про сварки з тренером Блейдом, розмови про перехід до G2 та навіть завершення карʼєри. Чому? Бо всім видно, як Олександру дуже важко перелаштуватися грати в новий CS, де в нього, на жаль, "не летить". Тому рішення піти в інактив - найкраще, що сталося з новим складом Natus Vincere.

Рішення тренера та капітана, що пішли на користь команді

Як тільки Костилєва замінили на wonderful, в соцмережах тільки лінивий не сміявся з цього рішення. Проте цього хлопака особисто вибрав тренер Blad3, який знається на молоді та дав молодику шанс.

Спочатку в Ігоря Жданова все йшло не дуже добре, проте підтримка від партнерів та наставника дали снайперу впевненість у собі, через що він на цей час входить до топ-5 аваперів, зумівши закохати в себя публіку потужними хайлайтами.

Проте успіх вандерфула - це не лише його заслуга. Це кропітка робота тренера та капітана команди Aleksib. Цей дует показує, що має велику довіру до один-одного, а також неймовірне порозуміння під час матчу, через що ідеї тренера без проблем втілюються у реальність завдяки колам від фінського кепа.

Всі знають, що Андрій Городенський є одним із найкращих коачів на тір-1 сцені, бо він знає майже все про всіх, а також має неймовірну кількість тактик та стратегій, а ще внутрішній спокій, через що українця порівняють навіть з легендарним Карло Анчелотті.

Андрій B1ad3 Городенський Getty Images

Саме Блейд зміг розкрити повністю талант капітана АлексіБі, який прийшов у NaVi у статусі "вічного невдахи", але зараз фін знаходиться на піці своєъ форми, вигравши Мажор в CS2 і нещодавній Esport World Cup 2024!

27-річний гравець не має якийсь космічний рівень стрільби, але прокачав на максимум своє розуміння гри, партнерів та суперників. Маленький ґвинтик дав свій буст, проте все інше вже було за командою.

b1t — топ, jL — душа NaVi, iM — темна конячка у фіналах

З приходом у колектив Міхая Івана та Юстінаса Лекавісіуса змінилося майже все. Ці два гравці не одразу, але доволі швидко змогли полюбитися фанатам українського колективу (румун на це витратив трохи більше часу).

jL своїми жартами та харизмою став героєм мемів в ком’юніті, але він не лише є гумористом. Юстінас також дуже вправний гравець, який має сильну стрільбу, неодноразово витягав NaVi з дна в надскладних епізодах, крім того, підтримуючи мораль в команді на найвищому рівні. Саме завдяки йому "народжені перемагати" відійшли від токсичного тільту під час невдач до підтримки одне-одного, що пішло на користь усім.

Юстінас jL Лекавічус 15min

Що стосується iM, то йому інколи дуже важко грати. Дуже часто він та Алексі показують найнижчі показники у матчах, але якщо капітан жертвує собою заради результатів, то румуна часто не вистачає на карті. Його сильно критикують експерти, та й не секрет, що він є головним кандидатом на заміну, але його магія працює лише у фіналах великих турнірів.

Міхай вмикається у вирішальні моменти, через що його внесок у перемогу стає дуже вагомим. Коли в всієї команди "не летить", саме він стає героєм, що рятує колектив від поразки, або ж просто дає своїм партнерам шанс на камбек, після чого вже спрацьовує ланцюговий механізм.

Родзинкою усього цього є Валерій Ваховський. Саме b1t зараз є лідером команди за статистикою, хедшотами та іншими важливими характеристиками. Українець завжди був на важливих ролях в Natus Vincere, але постійно чогось не вистачало, можливо, мова йшла про впевненість.

За перформанс на чемпіонаті світу українець отримав свою першу медаль MVP! А воно й не дивно, адже цей парубок з кожним турніром грає все краще і краще, претендуючи на потрапляння в трійку найкращих в світі. І кому потрібен той S1mple, коли в команді є Валєра, який зносить голови суперникам?