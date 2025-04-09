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Ти потрібен нам, – відомий коментатор попросив s1mple повернутися у кіберспорт

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 20:21
Ти потрібен нам, – відомий коментатор попросив s1mple повернутися у кіберспорт
S1mple
Getty images

Австралійський коментатор та аналітик Чад "SPUNJ" Берчілл звернувся до легендарного гравця в Counter-Strike Олександра "s1mple" Костилєва з проханням повернутися у кіберспорт.

Про це він сказав під час трансляції.

"Ти потрібен нам прямо зараз. У ZywOo вже більше MVP, ніж у тебе, mONESY скоро знову гратиме з NiKo, donk бігає по серверу і змушує усіх виглядати дурнями. Ти – єдиний, s1mple. І якщо ти ще цього хочеш, якщо в тобі ще є це – зараз саме час", – сказав Берчілл.

Напередодні 24-річний французький кіберспортсмен Матьє "ZywOo" Ербо обійшов показник Костилєва за кількістю MVP від авторитетного порталу HLTV.

Шанс на те, що S1mple поверне собі лідерство в цьому рейтингу – низький. Востаннє 27-річний українець виступав за Falcons, ще восени 2024 року, та вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор. Наразі Костилєв перебуває в запасі NAVI.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.

Navi S1mple Counter-Strike 2

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