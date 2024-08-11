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NAVI без проблем здолали Astralis та гарантували собі плейоф турніру IEM Cologne 2024

Руслан Травкін — 11 серпня, 19:16
NAVI без проблем здолали Astralis та гарантували собі плейоф турніру IEM Cologne 2024

Сьогодні, 11 серпня, на турнірі IEM Cologne 2024 українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) зіграла проти Astralis з Данії у фіналі верхньої сітки групового етапу.

"Народжені перемагати" впевнено почали гру. На карті Ancient, який був піком суперників, вони забрали першу половину з рахунком 8:4. Після перерви підопічні Андрія B1ad3 Городенського довели раунд до перемоги — 13:4.

Наступний раунд проходив на Mirage. Спочатку все йшло за планом Natus Vincere — перемога у першій половині 8:4.

Данська команда намагалася наздогнати NAVI, але Natus Vincere упевнено забрали свій пік - 13:7.

IEM Cologne 2024. Кельн, Німеччина.
Призовий фонд — 1,000,000 доларів
Фінал верхньої сітки, 11 серпня

NAVI — Astralis 2:0 (13:4, 13:7)

Наступним суперником української команди у фіналі верхньої сітки буде переможець пари sAw — The Mongolz.

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2

Natus Vincere

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