NAVI без проблем здолали Astralis та гарантували собі плейоф турніру IEM Cologne 2024
Сьогодні, 11 серпня, на турнірі IEM Cologne 2024 українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) зіграла проти Astralis з Данії у фіналі верхньої сітки групового етапу.
"Народжені перемагати" впевнено почали гру. На карті Ancient, який був піком суперників, вони забрали першу половину з рахунком 8:4. Після перерви підопічні Андрія B1ad3 Городенського довели раунд до перемоги — 13:4.
Наступний раунд проходив на Mirage. Спочатку все йшло за планом Natus Vincere — перемога у першій половині 8:4.
Данська команда намагалася наздогнати NAVI, але Natus Vincere упевнено забрали свій пік - 13:7.
NAVI — Astralis 2:0 (13:4, 13:7)
Наступним суперником української команди у фіналі верхньої сітки буде переможець пари sAw — The Mongolz.
У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.