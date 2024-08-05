Українець може замінити росіянина на престижному турнірі з CS-2

Український кіберспортсмен Володимир "Woro2k" Велетнюк може замінити росіянина Абдулхаліка "degster" Гасанова на турнірі Intel Extreme Masters Cologne 2024 з гри Counter Strike 2.

Про це повідомляє Sheepesports.

За інформацією джерела, Велетнюк досяг угоди з норвезькою командою Heroic's (9) про заміну російського гравця на престижному кіберспортивному турнірі. Причиною цього, є неможливість Дегстера отримати візу для турніру.

Зазначимо, що команда підписала Гасанова ще в минулому сезоні, але він досі не зігра вжодного турніру, адже йому не видають візу.

Нагадаємо, нещодавно Woro2k покинув український колектив Monte, після чого команда оголосила про підписання поляків Павла "dycha" Диха та Олека "hades" Міскевича.