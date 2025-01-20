NAVI Junior кваліфікувалися на престижний турнір з Dota 2

Українська кіберспортивна команда NAVI Junior подолала кваліфікацію до турніру ESL One Raleigh 2025 з Dota 2, що відбудеться у місті Ролі, в США.

Юніорський склад Natus Vincere зумів пройти європейську кваліфікацію, обігравши команду AVULUS з рахунком 2:0 у фіналі нижньої сітки. "Народжені перемагати" завоювали другий слот на турнір від Європи, програвши у фіналі верхньої сітки колективу Tundra Esports.

До цього NAVI Junior переграли OG та Night Pulse на старті відбіркового етапу.

Зауважимо, що Dota 2 – це багатокористувацька відеогра в піджанрі MOBA. У доту грають 2 команди по 5 осіб. Обидві команди мають свою окрему базу у протилежних кутах карти, та захищають її під час гри. Усі гравці керують своїми героєм, кожен з яких має унікальні здібності та різний стиль гри.

Виграє команда, яка першою знищить центральну будівлю на базі ворога, для цього герої протягом гри намагаються вбити ворожих персонажів та допоміжних істот (кріпів) і зруйнувати захисні ворожі будівлі, здобуваючи таким чином досвід та золото для свого розвитку. Якщо герой помирає, то відроджується через деякий час на базі.

Зазначимо, що ESL One Raleigh 2025 є LAN-турніром (офлайн) та триватиме з 7 по 13 квітня в американському місті Ролі, що знаходиться в Північній Кароліні.

12 команд з усього світу розіграють призовий фонд в 1 млн доларів. Для юніорського складу NAVI це другий LAN в історії.

У складі NAVI Junior виступають 4 українці та один киргиз:

Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна);

Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна);

Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна);

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан);

Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна).

Нагадаємо, що в грудні основний склад Natus Vincere покинув турнір ESL One Bangkok 2024 після програшу від Falcons.