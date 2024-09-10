Два д*******а: S1mple емоційно відреагував на критику матчу з росіянами

Українець та найкращий гравець в історії CS:GO Олександр S1mple Костилєв взяв участь у шоу-матчі з росіянами.

Матч був організованим українським стрімером Вадим "Evelone Козаковим на Twitch.

S1mple зіграв в одній команді з OverDrive, Бустер, Skillz0r, Stanislaw. Evelone виступив в іншій команді з Shadowkek, Donk, Strogo, Dmitriy_Lixxx, яка у підсумку здобула перемогу з рахунком 2:1.

Після матчу Костилєва розкритикували українські коментатори Олександр "Petr1k" Петрик та Олексій"yXo" Малецький. У відповідь гравець облаїв їх.

"уХо і Petr1k – це взагалі два д******а. Вони ними залишаться назавжди у світі кіберспорту.

Просто хтось допомагає по-справжньому, навіть не показуючи цього у соцмережах, а хтось, як ці два плаче і н**я не робить, ні для країни, ні для всього світу. Не будемо вже говорити про кіберспорт", — заявив s1mple.

Зазначимо, що це не вперше, коли S1mple бачать поруч з росіянами. У травні він побував на концерті російського репера Алішера "Моргенштерна" Валєєва.

Наразі s1mple перебуває на лаві для запасних NAVI. Загалом Костилєв грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NAVІ виграв чимало турнірів S-рівня та один Major. У жовтні Олександр вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі. Раніше українця визнали найкращим гравцем в історії CS:GO.