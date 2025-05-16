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S1mple ризикує пропустити дебютний турнір за FaZe: відома причина

Микола Дендак — 16 травня 2025, 21:02
S1mple ризикує пропустити дебютний турнір за FaZe: відома причина
Олександр "s1mple" Костилєв
Getty Images

Один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв, якого нещодавно орендувала команда FaZe, ризикує пропустити IEM Dallas 2025 через проблеми з візою.

Про це він повідомив у себе в Telegram-каналі.

"Візу, схоже, теж не отримав...", – написав Костилєв.

Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартує 19 травня, мав стати дебютним турніром для гравця.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.

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